«السياحة»: فتح باب التقدم لاختبارات السفر لمرافقة المعارض الخارجية المؤقتة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن فتح باب التقدم لاختبارات السفر للعاملين بالوزارة لمرافقة المعارض الخارجية المؤقتة، تخصص آثار إسلامية وقبطية ويهودية من المعينين والمثبتين على درجة دائمة بالوزارة، ولم يسبق لهم السفر لمرافقة أحد المعارض الخارجية.

شروط التقديم

وأضاف مصطفى وزيري خلال المنشور الذي تم تعميمه على قطاعات وإدارات المجلس الأعلى للآثار، أنه يشترط في المتقدمين لدخول تلك الاختبارات، أن يكون من المٌعينين على درجات دائمة بوزارة السياحة والآثار وقت صدور الإعلان، وأن يكون قائما بالعمل وقت الإعلان والاختبارات فعليا بتخصص الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وألاً يكون قد سبق له السفر لمرافقة أحد المعارض الخارجية من قبل، وألا يكون من مقدمي أجازة أو قائمين بإجازة وقت الإعلان أو الاختبارات.

آلية التقديم

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية وصور المؤهل الجامعي والدراسات العليا «إن وجد»، على البريد الإلكتروني الذي حددته الوزارة في الإعلان، لافتاً إلى أنه سوف يتم الرد بتأكيد استلام البريد الإلكتروني، موضحا أنه يمكن أيضا التقديم مباشرة باليد في مقر وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار «العاصمة الإدارية الجديدة – الحي الحكومي – مقر وزارة السياحة والآثار – الدور السادس».