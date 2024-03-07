«السياحة»: رئيس وزراء أرمينيا يزور منطقة أهرامات الجيزة (صور)

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ منطقة أهرامات الجيزة استقبلت اليوم نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به

وأضافت الوزارة في بيان، أنّه كان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي رافقه في جولة بالمنطقة الأثرية استهلها بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدي رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بنائه وعدد الأحجار به ومصدرها، كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.

مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الهرم

واستعرض أشرف محيي الدين، مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الهرم، الذي يتم تنفيذه حاليا، وما يتضمنه المشروع من مكونات تهدف لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة الأثرية.

وحرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدا لهذه الزيارة.

وزار رئيس الوزراء الأرميني أمس متحف الحضارة في الفسطاط.