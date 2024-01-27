«الأعلى للآثار»: لجان أمريكية ويابانية لإعادة الكتل الجرانيتية لهرم منكاورع

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ المراكب الجنائزية للملك منكاورع، تقع أسفل الأحجار الجرانيتية، منذ أكثر من 1000 سنة.

كثر من 100 هرم في مصر

وأضاف «وزيري» خلال مكالمة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، أنّه يوجد أكثر من 100 هرم في مصر، أغلبها كان مكسوًا بكساء خارجي، وخير دليل على ذلك، هو هرم خفرع، إذ يتبقى من أعلى الهرم جزء من الكساء الخارجي من الحجر الجيري.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدى لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة تطويره، وجرى الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تمّ عمل حفائر رسم الكتل الحجرية مع إيجاد بعثة يابانية، هي من ستتولى عملية التكلفة.

وأكّد «وزيري»، أنّ خطة الآثار لتطوير الأهرامات، ستتضمن الترميم والكساء للهرم الخارجي، مع ديجتال تخيلي للبلوكات الحجرية، وسيستغرق سنة حوالي سنة.

وأوضح أنه سيحري عرض النتائج على لجان علمية متخصصة أمريكية ومصرية ويابانية، ودراسة إمكانية عودة الكتل الجرانيتية لمكانها الأصلي، مضيفًا: «كل دا في إطار الدراسة».