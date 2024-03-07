رئيس الوزراء يتفقد شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» كتب: أسماء زايد 01:25 م | الخميس 07 مارس 2024 رئيس مجلس الوزراء يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يتفقد محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية رئيس الوزراء يصل ميناء الإسكندرية لمتابعة الإفراج عن البضائع رئيس الوزراء يتفقد مصنع الحرير الصناعي والبوليستر في كفر الدوار بعد قليل رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول شركة الشرق الأوسط بقلم أسماء زايد