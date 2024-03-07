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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يتفقد شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»

كتب:

أسماء زايد
01:25 م | الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور».

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