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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

كتب:

أسماء زايد
09:11 ص | الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وفي برقيته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات للإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.

وقال الدكتور مدبولي: «نحن نستقبل هذا الشهر المعظم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام».

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