مدبولي: حريصون على سرعة نفاذ السلع إلى الأسواق لزيادة حجم المعروض

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مجموعة من الحاويات في ميناء الإسكندرية، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع، وذلك خلال جولته اليوم في الميناء، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل جولته، أنّ زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن في الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أنّ الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.