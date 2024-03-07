«الغرف التجارية»: نتوقع تراجع الأسعار بعد قرارات «المركزي» والإفراج عن السلع

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، جاء في توقيت مناسب، من أجل إعادة الاستقرار للسوق المصرية، وكذا التحكم في الارتفاعات المتتالية لأسعار المنتجات بالأسواق.

شعبة المستوردين: توحيد سعر الدولار تمهيد لمرحلة جديدة للإصلاح

أضاف لـ«الوطن»، أن توحيد سعر الدولار من شأنه التمهيد لمرحلة جديدة بالإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بنسبة 6 %، جاء ضمن محاولات احتواء التضخم، قبيل اقتراب شهر رمضان المبارك، ما يسهم في انخفاض الأسعار قريبا.

وشدد على أن الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل منع التلاعب بأسعار السلع، خاصة التجار والمنتجين الذين لم يقوموا بتخفيض الأسعار.

شعبة الأدوات المنزلية: الإفراج عن البضائع يحتاج لـ4 أيام

بدوره قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المدة المعترف بها لإنهاء الأوراق الخاصة بالإفراجات الجمركية على السلع تستغرق من 3 إلى 4 أيام لحين تمام الإفراج، مضيفا أن البنك المركزي بدأ في تدبير العملة الصعبة للتجار من أجل الحصول على السلع من الجمارك.

أضاف لـ«الوطن»، أنه من المهم الانتهاء من الإفراج عن كل السلع الموجودة في الجمارك في غضون شهرين على أقصي تقدير، وفيما بعد يجب دخول أي سلعة بمجرد وصولها إلى الجمارك.