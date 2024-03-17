ما حكم التطعيم في نهار رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

ما حكم التطعيم في نهار رمضان؟ واحد من الأسئلة التي يسعى بعض المواطنين لمعرفة إجابتها، حرصًا منهم على الصيام وثوابه، نظرًا لكون هذا الشهر فيه الكثير من الخير والبركة، وصيام واحد من العبادات التي يحرص عليها المسلمون لا سيما أنّه من أركان الإسلام الخمسة.

ما حكم التطعيم في نهار رمضان؟

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول ما حكم التطعيم في نهار رمضان، وأجابت عنه الدار في واحدة من فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، موضحة أنّ التطعيم يتم من خلال العروق والمسام، دون المرور بالجوف بالتالي يكون الصيام سليم ولا حرج فيه.

ولفتت الإفتاء في فتواها حول ما حكم التطعيم في نهار رمضان، إلى ما جاء في «فتح القدير» ما نصه: [وَلَو اكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ سَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرُهُ دَاخِلًا مِنْ الْمَسَامِّ وَالْمُفْطِرُ الدَّاخِلُ مِنْ الْمَنَافِذِ كَالْمُدْخَلِ وَالْمُخْرَجِ لَا مِنْ الْمَسَامِّ] اهـ.

حكم التطعيم في نهار رمضان

وأكدت الإفتاء في إجابتها على سؤال ما حكم التطعيم في نهار رمضان أن هذا الأمر لا يؤدي إلى إفطار الصائم، كما لفتت إلى ما جاء في «شرح منظومة الكواكبي» ما نصه: [وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام، أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضي – يعني: لا يفطر، فلا قضاء عليه- كما لو ادهن فوجد أثر الدهن في بوله، أو اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه، أو لونه في بزاقه] اهـ.

وفي حديثها عن ما حكم التطعيم في نهار رمضان أشارت إلى ما جاء في "شرح المهذب" للإمام النووي صحيفة 313 من الجزء السادس ما نصه: [وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ. ثم بيَّن الباطن بأنه: ما يقع عليه اسم الجوف، أو ما يقع عليه اسم الجوف مما له قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء على اختلاف القولين عندهم.هذا، وقد نقل الإمام النووي في صحيفة 320 في «شرح المهذب» عن الإمام مالك: [أنه لَوْ دَاوَى جُرْحَهُ فَوَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ الدَّوَاءُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا] اهـ.