بعد تصريحات نتنياهو.. كيف صلى الفلسطينيون في المسجد الأقصى رمضان 2023؟

طرح تصريح مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في رمضان 2024، كما كان الحال عليه في السنوات الماضية، تساؤلا، عن كيفية سير أمور المصليين في رمضان 2023.

فما هو الحال الذي كان عليه المسجد الأقصى في رمضان الماضي؟

قبل حلول شهر رمضان في عام 2023 أصدرت سلطات الاحتلال قرارا ينص على دخول سكان الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى دون تصاريح، من الفئات التالية:

فئات مسموح لها دخول المسجد الأقصى في رمضان

- النساء من كافة الأعمار.

- الأطفال الذكور تحت 12 عاما.

- الرجال أكبر من 55 عاما.

أما الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما، يجب أن يحصلوا على تصاريح للصلاة، ومنع دخول من هم دون ذلك.

منع واعتقالات للمصليين بالمسجد الأقصى في رمضان

ورغم ذلك طوال شهر رمضان خصوصا في أيام الجمعة، مُنع المئات من الفلسطينيين من الضفة الغربية من اجتياز الحواجز العسكرية بادعاء وجود "منع أمني".

فضلا عن تنفيذ حملات اعتقال واستدعاءات مكثفة، وسلم الكثيرين أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى بادعاء أنهم "يشكلون خطرا، ويخلّون بالنظام العام".

اقتحام 14 و15 رمضان

اقتُحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في ليلة 14 و15 رمضان، وقُمع كل من بداخله وتم استهداف المعتكفين بالرصاص المغلف بالمطاط والقنابل الغازية والصوتية والهراوات، فيما اعتقل 450 معتكفا مصابا دفعة واحدة.

استهداف مصلى باب الرحمة

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة، على مدار يومين، ما أدى إلى تخريب تمديدات الكهرباء.

وندد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس بالواقعة في بيان يكشف الانتهاكات والتصرفات العدوانية، والتدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لأعمال إعمار المسجد الأقصى المبارك، وتعمد تخريب ما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم.

اقتحامات المستوطنين

لم يسلم المسجد الأقصى في رمضان من اقتحامات المستوطنين، خصوصا في عيد الفصح اليهودي، والذين بلغ عددهم 3 آلاف و430 مقتحما، خلال 5 أيام العيد.