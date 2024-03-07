«كلام محترم».. برنامج لـ أحمد الطاهري عن روائع الأدب المصري على 9090

يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كلام محترم» على إذاعة الراديو 9090 طوال أيام شهر رمضان المبارك.

تفاصيل برنامج أحمد الطاهري على الراديو 9090

يسلط برنامج الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري الضوء على أهم 30 رواية وقصة أدبية في مصر، وذلك من خلال تحليلها ونقدها وإبراز أهميتها الأدبية والثقافية.

ويقدم البرنامج عبر الراديو 9090 رحلة عبر إبداعات كبار الكتاب المصريين، مثل نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وطه حسين، وإحسان عبدالقدوس وغيرهم، وذلك بهدف تعريف المستمعين بأهم الأعمال الأدبية المصرية وتأثيرها على الحركة الأدبية العربية.

موعد بث برنامج كلام محترم على الراديو 9090

يبث برنامج «كلام محترم» في الساعة 3:30 عصرًا، ويعاد الساعة 7:40 مساءً على الراديو 9090.