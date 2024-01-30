أحمد الطاهري: مصر نجحت في التصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن الشعب الفلسطيني دفع ثمن الحرب من دم أولاده، وما زال متسمكا بأرضه، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه أكبر جريمة ارتكبت في حق الإنسانية في هذا العصر، موضحا أن حرب غزة والأزمة التي تمر بها كانت قد تبدو للبعض للوهلة الأولى واقع الأمر كتصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، وهذا الأمر تعايشنا معه في الفترة من 7 حتى 18 أكتوبر، فلم يكن هناك صوت في العالم يدافع عن القضية الفلسطينية سوى مصر.

أثر قمة السلام على الموقف الدولي تجاه أزمة غزة

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة»، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال، بعد مرور أكثر من 100 يوم، من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وذلك على هامش الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقش أكاذيب العدوان الإسرائيلي وترويجه لها، خاصة بعد كشف هذه الأكاذيب أمام المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، في ظل سعيه المستمر، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لإماتة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ساليب المواجهة الإعلامية، لهذه الأكاذيب، لفضحها في ظل الروايات الإسرائيلية المكذوبة عن الوضع في قطاع غزة.

وأضاف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه بعد قمة السلام بدأ هناك تحييد في الموقف الدولي، تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفترة الأولى ارتبكت كل الجرائم المهنية، موضحا أن هناك بعض المشاهد المفبركة ظهرت، ومشاركة في التحريض على ضرب بعض المستشفيات بقطاع عزة، موضحا أن أخطر ما في هذه الحرب أنها انطلقت دون هدف استراتيجي واضح.

ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأكد «الطاهري» أن مصر تحملت في الشهور الماضية الكثير من الأعباء، قائلا: «لا أعني هنا فقط الدور المحوري فيما يخص القضية الفلسطينية لأنها قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، الكل سعي لاستقطاب مصر في معسكره إلا أن مصر ظلت ثابتة ودفعت من اقتصادها ثمن هذه المواقف»، مشيرا إلى أنه لابد من النظر لتبعات ما جرى على قناة السويس والسياحة وسعر العملة يوم 7 أكتوبر وسعر العملة اليوم، فهناك من خرج من إسرائيل بتبجح ويقول إن على مصر أن تدفع الثمن أكثر، مؤكدا أن مصر نجحت في التصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، فليس هناك أحد بعيد عما يجري في فلسطين.

يدير الحوار خلال الندوة، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ناجي الناجي، المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.