أحمد الطاهري: التاريخ سيشهد لمصر أنها لم تساوم على القضية الفلسطينية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة على هامش فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان «توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة» حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال بعد مرور أكثر من 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مناقشة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين، وتوثيق جرائم الاحتلال، والدور الإعلامي موضوع الساعة، والحرب لم تنته بعد، حيث أنه فصل انتهى لكن فصولا أخرى لم تنته بعد، والكل يتطلع لوقف إطلاق النار.

وأشار «الطاهري» خلال تصريحات له على هامش الندوة، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز» إلى حالة الإشادة التامة بالموقف الوطني للدولة الوطنية المصرية والقيادة السياسية وللشعب المصري.

وأوضح أن التاريخ سيشهد لمصر أنها لم تساوم على القضية الفلسطينية، وأنها في أزماتها كانت الصوت العربي أو الصوت الأعلى في العالم المناصر للحق الفلسطيني.