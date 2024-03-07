الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان «الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري»، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي داخل الأكاديمية، بما يمكنها من أداء دورها الرئيسي في بناء وتطوير الشخصية العسكرية وكذلك المدنيين من كل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وكذا الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل ما تشمله من إمكانيات لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

وفي نهاية البحث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مشيدا بموضوع البحث وأهميته في مواكبة التطور العلمي والتقني وتطبيقاته المختلفة لتطوير الأداء داخل القوات المسلحة.

وأثنى على الدور الذى تقوم به الأكاديمية لتأهيل الدارسين وفقاً لأسس علمية حديثة بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التي يكلفون بها، لحماية ركائز الأمن القومي على كل المستويات.

حضر البحث عددا من قادة وضباط القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ودارسي الأكاديمية.