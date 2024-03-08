ماذا نقول في الصلاة؟.. «أزهري» يجيب

ماذا نقول في الصلاة، سؤال يتردد كثيرًا بين العديد من المواطنين، فالصلاة هي عماد الدين، ويحرص عليها العباد وفي السطور التالية، تكشف «الوطن» إجابة هذا السؤال.

ماذا نقول في الصلاة

أجاب عبد الحميد الاطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في دار الإفتاء، على سؤال ماذا نقول في الصلاة ؟ موضحا أن الصلاة من أهم العبادات في الدين الإسلامي ولابد أن يحرص العباد على تأديتها بالشكل السليم وفي مواعيدها.

وأوضح الأطرش أنه في بداية الصلاة يقوم العبد بقراءة سورة الفاتحة، وبعد الانتهاء منها يردد سورة قصيرة، وهو ما يتم في ركعات الصلاة.

الفاتحة وسورة قصيرة

ولفت إلى أنه لو كانت الصلاة مكونة من 4 ركعات يقوم العبد بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة في أول ركعتيين، والركعات الأخرى يقرأ فيها سورة الفاتحة فقط، أما لو كانت الصلاة من 3 ركعات، يقرأ العبد الفاتحة وسورة قصيرة في أول ركعتين والركعة الأخيرة تكون الفاتحة فقط، أما لو كانت صلاة الفجر أي مكونة من ركعتين فقط، يقرأ العبد الفاتحة وسورة قصيرة خلال الركعتين.