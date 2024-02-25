الإفتاء توضح جدول سنن الصلاة المؤكدة

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، لذلك يحرص المسلمون على أدائها في مواعيدها وبالطريقة الصحيحة، وذلك عملا بقوله تعالى (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [النساء:103]، والصلاة تنقسم لقسمين، الفروض والسنن، وقد لا يعرف كثير من الناس ما هي السنن المؤكدة في السنة النبوية، ترصد «الوطن» في السطور التالية جدول سنن الصلاة المؤكدة.

جدول سنن الصلاة المؤكدة

وقالت دار الإفتاء المصرية، في حديث لها عن السنن وجدول سنن الصلاة المؤكدة، إن السنن المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا بما ثبت وأخرجه الإمام الترمذي عن أمّ المؤمنين أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله قال: (مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ اثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةٍ، بَنَي له بيتٌ في الجنَّةِ: أرْبَعًا قبلَ الظُّهرِ، وركعتيْنِ بعدَها، وركعتيْنِ بعدَ المغرِبِ، وركعتَيْنِ بعدَ العِشاءِ، وركعتيْنِ قبلَ الفَجرِ -صلاةِ الغَداةِ-).

سنن الصلاة المؤكدة

وأوضحت الإفتاء أن السنن المؤكدة هي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا، جاء جدول سنن الصلاة المؤكدة، كما رود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي:

- ركعتين قبل فرض الفجر

- أربع ركعات قبل فرض الظهر

- ركعتين بعد فرض الظهر

- ركعتين بعد فرض المغرب

- ركعتين بعد فرض العشاء