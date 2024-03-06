دعاء بعد صلاة الفجر للمريض.. ردده باستمرار طلبا للشفاء
كتب:
شيماء مختار
02:42 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
دعاء للمريض بعد صلاة الفجر
يتعرض الإنسان، للعديد من الأزمات والمواقف طوال حياته، والتي لا يستطيع التغلب عليها سوى بالدعاء، الذي يعد وسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه، ومن خلاله يسعى الكثير من الناس إلى مناجاته وخاصة خلال وقت الفجر، من أجل سؤاله عن طلب أو حاجة، ونستعرض دعاء الفجر للمريض، إذ يجب على السائل أن يردده بشكل مستمر.
التغلب على ابتلاء المرض بالأدعية
يعد دعاء الفجر للمريض، أو الشفاء من المرض، ضمن أبرز الأدعية التي يلجأ إليها المسلم في حال تعرضه أو أحد من ذويه لابتلاء المرض، وهناك العديد من هذه الأدعية، بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقًا لما نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
دعاء الفجر للمريض
- «اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».
- «يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».
- «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين».
- «اللهم إني أسألك من عظيم سلطانك ولطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية».