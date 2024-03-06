دعاء بعد صلاة الفجر للمريض.. ردده باستمرار طلبا للشفاء

يتعرض الإنسان، للعديد من الأزمات والمواقف طوال حياته، والتي لا يستطيع التغلب عليها سوى بالدعاء، الذي يعد وسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه، ومن خلاله يسعى الكثير من الناس إلى مناجاته وخاصة خلال وقت الفجر، من أجل سؤاله عن طلب أو حاجة، ونستعرض دعاء الفجر للمريض، إذ يجب على السائل أن يردده بشكل مستمر.

التغلب على ابتلاء المرض بالأدعية

يعد دعاء الفجر للمريض، أو الشفاء من المرض، ضمن أبرز الأدعية التي يلجأ إليها المسلم في حال تعرضه أو أحد من ذويه لابتلاء المرض، وهناك العديد من هذه الأدعية، بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقًا لما نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دعاء الفجر للمريض