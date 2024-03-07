«خارجية ألمانيا»: نريد إنهاء الحرب الروسية واستغلال الموارد وإتاحتها لأوكرانيا

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إن ألمانيا تريد استعادة السلام للشعب الأوكراني، كما تريد إنهاء الحرب الروسية واستغلال كل الموارد وإتاحتها لأوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، مشددة على ضرورة وقف قتل الأبرياء.

وأضافت «بيربوك»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الروسي فلادمير بوتين لن يتمكن من القضاء على أوكرانيا حال تعاوننا وتكاتفنا وتعاملنا بثبات، لافتة إلى أنه من الصعب وصف الحالة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد، على ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أنه على الحكومة الإسرائيلية ضمان إيصال المواد الغذائية إلى القطاع.

واستطردت: «قدمنا طلبا بالحاجة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانفراجة في المفاوضات، والسياسات الإسرائيلية تزيد الموقف في قطاع غزة اشتعالا وتحول دون حل الصراع بالشرق الأوسط».