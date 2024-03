أطفال أوكرانيا يتدربون في المدارس على استخدام الطائرات بدون طيار

دخلت الأزمة بين دولتي روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة في ظل إدراج الدولتين طريقة تشغيل المسيرات في المناهج الدراسية في المدارس المختلفة، في ظل استمرار الأزمة بين البلدين للعام الثالث على التوالي دون أي بوادر لحلها في المستقبل المنظور.

Schoolchildren in Ukraine are now being taught to operate combat drones — a month after Russia added drone flying to its curriculum. pic.twitter.com/BzIUV0QKEG