أطفال أوكرانيا يتدربون في المدارس على استخدام الطائرات بدون طيار

دخلت الأزمة بين دولتي روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة في ظل إدراج الدولتين طريقة تشغيل المسيرات في المناهج الدراسية في المدارس المختلفة، في ظل استمرار الأزمة بين البلدين للعام الثالث على التوالي دون أي بوادر لحلها في المستقبل المنظور.

Schoolchildren in Ukraine are now being taught to operate combat drones — a month after Russia added drone flying to its curriculum. pic.twitter.com/BzIUV0QKEG — DW News (@dwnews) March 6, 2024

أوكرانيا تدخل تشغيل الطائرات بدون طيار في مناهجها الدراسية

ذكر التلفزيون الألماني (دويتشه فيلا) أنه يتم حاليًا تعليم تلاميذ المدارس في أوكرانيا كيفية تشغيل الطائرات المقاتلة بدون طيار، وذلك بعد شهر من إضافة روسيا الطيران بدون طيار إلى مناهجها الدراسية. وفقًا لفيديو نشره التلفزيون الألماني، وسط دعم مستمر من ألمانيا لأوكرانيا ضد روسيا الاتحادية، يتم تدريب الأطفال البالغين من عمر 6 سنوات على استخدام الطائرات بدون طيار من خلال برامج على الكمبيوتر سهلة الاستخدام، ويتم تدريبهم على يد مجموعة من المبرمجين، بمن فيهم محاربون سابقون في الجيش الأوكراني.

تحجيم قدرات روسيا

وأوضح التلفزيون الألماني أن أوكرانيا تسعى جاهدة لتقليص قدرات روسيا الاتحادية، التي تستخدم طائرات بدون طيار، في تحقيق مكاسب على أرض المعارك في أوكرانيا، خاصة مع بداية السنة الثالثة للأزمة، وذلك وسط جهود مستمرة من جانب الأوكرانيين للحد من الخسائر في مواجهة القوات المعادية.

كيف بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية؟

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022، بعد إعلان روسيا الاتحادية الدخول لـ4 أقاليم أوكرانية، وسط رفض الاتحاد الأوروبي، بينما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر كمية من المساعدات الغربية إلى كييف.