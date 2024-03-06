«القاهرة الإخبارية»: روسيا تبرر وجودها في زابوريجيا بحماية المحطة النووية من أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ مدير الطاقة الذرية رافايل جروسي، وصل صباح اليوم لمدينة سوتشي الروسية، ومن المقرر أن يلتقي بعد قليل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

زيارة مدير الطاقة الذرية لمدينة سوتشي الروسية

وأضاف خلال حواره ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد، أنهّ منذ قليل التقى جروسي مع مدير شركة روساتوم الروسية، وخلال اللقاء قدمت «روساتوم» إلى مدير الطاقة الذرية، الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل ضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية.

الوجود الروسي في زابوريجيا هو لحماية المحطة

وأوضح مدير شركة روساتوم أن الوجود الروسي في زابوريجيا هو لحماية المحطة من الاستهدافات الأوكرانية، وبدوره أطلع مدير الطاقة الذرية لجروسي، على الزيارة التي قام بها في وقت سابق للمحطة، وتحديدا زيارته لقواعد التحكم والتوربينات، وتم الاتفاق بينهم على مواصلة الاتصالات والمحادثات بشأن استمرار عمل المحطة وضمان سلامتها.

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الجانب الروسي اليوم، أكد لمدير الطاقة الذرية على أن الوجود الروسي يأتي في إطار حماية المحطة، بالإضافة إلى أن منطقة زابوريجيا، أصبحت من ضمن الأراضي الروسية نتيجة عمل استفتاء، مؤكدا أن وجود الروس في المنطقة «طبيعي».