جيمس كاميرون ينتهي من تصوير «Avatar 3»

صرح جيمس كاميرون أن فيلم «Avatar 3» يسير على الطريق الصحيح لتاريخ إصداره في ديسمبر 2025، حيث بدأ العمل عليه قبل عرض الجزء الثاني في ديسمبر 2022، وأصبح في المركز الثالث بقائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات محققا 2.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وقام المخرج جيمس كاميرون بتصوير فيلم «Avatar 3» وأجزاء من «Avatar 4» بالتزامن مع طرح الجزء الثاني «The Way of Water» لضمان استمرارية العمر بين شخصياته، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جدول عرض سلسلة أفلام «Avatar»

ويتبقى أمام «كاميرون» أجزاء من فيلم «Avatar 4» وفيلم «Avatar 5» بالكامل، وكان من المقرر أن يعرض الفيلم الثالث في عام 2024، لكن «ديزني» أخرت موعد طرح الفيلم حتى 19 ديسمبر 2025، بينما يعرض الجزء الرابع في 21 ديسمبر 2029، ويليه «Avatar 5» في 19 ديسمبر 2031.

وبناءً على هذا الجدول الزمني، سيتم عرض فيلم «Avatar» الأخير لأول مرة بعد 22 عامًا من الفيلم الأصلي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2009.