افتتاح فعاليات «الفاو موديل» بجامعة مطروح للعام الثاني على التوالي

افتتحت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، اليوم، فعاليات «الفاو موديل» للعام الثاني على التوالي، الذي يٌمثل نموذجا يٌحاكي منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي تتمثل رسالته في إعداد جيل قادر على مٌواكبة التطور العالمي والبحث العلمي وريادة الأعمال وسوق العمل في المجال الطلابي، في ظل حرص الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية، بهدف خدمة العملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

تأهيل الطلاب لسوق العمل وخاصةً سوق العمل الزراعي

وقال الدكتور إبراهيم أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، إن «الفاو موديل»، يهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل خاصةً سوق العمل الزراعي، من حيث إقامة برامج مٌتنوعة خاصة بالزراعة، وبرامج خاصة بمهارات سوق العمل، وإقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح أساسيات البحث العلمي، وتنظيم مسابقات؛ بهدف مساعدة الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة.

وأوضح أن «الفاو مٌوديل» يأتي انطلاقًا من رؤية الكلية لتحسين الكفاءة التعليمية للطالب وتنمية مهارات البحث العلمي لديه، بهدف تخريج طالب ذو مواصفات متميزة قادر على المنافسة بسوق العمل.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور أحمد محجوب شعلان مشرف نموذج الفاو موديل بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح، اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعريفهم بمجال البحث العلمي وريادة الأعمال من خلال مجموعة من التدريبات التي يوفرها الفاو موديل في مختلف المجالات مع مُدربين متميزين في مجالهم، مُضيفًا أنها مبادرة مٌهمة يمكن الاستفادة منها من خلال إمداد الطلاب بالعديد من المهارات والخبرات الخاصة.