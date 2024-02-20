رئيس جامعة مطروح: حريصون على تبادل الخبرات الأكاديمية مع الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وحرمه مارلينا برجر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجامعات الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم؛ وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة.

تعاون بين جامعة مطروح والجامعات الأوربية

وقال رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة والجامعات الأوربية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، في ظل حرص الجامعة على توطيد أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية، من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة في المستقبل.

دور الجامعة في النهوض بالمجتمع

ومن جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوربي بالنظرة المستقبلية والجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض في جامعة مطروح والطلاب، وكذلك حجم الإنجازات التي تشهدها منشآت الجامعة، مشيرًا لأهمية دور جامعة مطروح في النهوض بالمجتمع، وأهدى رئيس جامعة مطروح درع الجامعة لسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، مثمنا حرصه على زيارة الجامعة خلال زيارته محافظة مطروح.