«الأرصاد» تحذر من موجة حارة الأيام المقبلة.. جنوب الصعيد يسجل 35 درجة مؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس 2023، تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تتعرض البلاد لعدة ظواهر جوية بالتزامن مع الموجة الحارة، لافتة إلى أنه تنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد وحتى السواحل الشمالية وسيناء ومدن القناة، وتستمر حتى يوم الأربعاء، وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة بدءا من يوم الاثنين

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة بدءا من يوم الاثنين كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 10-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 11-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 12-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.