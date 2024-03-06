توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الحرارة العظمى تصل لـ32 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس دافء نهارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد والسواحل، وباردا في الصباح الباكر وفي فترات الليل.

حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على مدار يومي الخميس والجمعة على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 7 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 8 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 9 مارس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.