محافظ مطروح: إطلاق قافلة طبية شاملة للكشف والعلاج في سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن انطلاق فعاليات القافلة الطبية الشاملة المقامة بواحة سيوة بمستشفى سيوة المركزي والتي تعمل خلال الفترة من الخميس 7 مارس وحتى الأحد 10 مارس الجاري.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء مبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين الخصائص السكانية من أجل التنمية، لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة، عبر إطلاق مبادرة تحسين خصائص المواطن المصري بمحافظات أسيوط ومطروح والغربية، بالقرى الأكثر فقرا والأماكن الحدودية والأكثر احتياجا، لرفع مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق الحدودية وتسهيل الوصول إليها وتعزيز صحة المواطنين تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

واطلقت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، فعاليات القافلة الطبية المكبرة بواحة سيوة بهدف تحسين خصائص المواطن المصري، من خلال تقديم الخدمات العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات دعم صحة الأم والطفل وخدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100 مليون صحة، بحضور شيوخ وعواقل سيوة، ووفد من قيادات وزارة الصحة ومديري الإدارات بالمديرية.

خدمات طبية بالقوافل العلاجية

وجرى عقد ندوة تثقيفية بعنوان «العودة إلى الطبيعية» والتي تأتي ضمن مبادرة تحسين الخصائص بمحافظة مطروح، ويجري تقديم خدمات القوافل العلاجية التي توفر خدمات متخصصة للمجتمعات الأكثر احتياجًا مثل تخصصات «كسور العظام والجلدية والرمد والأنف والأذن والجراحة والأطفال»، وقوافل تنظيم الأسرة وتقديم الوسائل الحديثة بما يسهم في تقديم خدمات تثقيفية وتوعوية حول تنظيم الأسرة والتخطيط الأسري، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا والتي لا تتعارض مع الرضاعة الطبيعية مثل كبسولة الأمبلانون.

صحة الأم

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن القطاع يقدم خدمات لتعزيز صحة الأم والطفل حيث يجري تقديم خدمات رعاية الأمهات الحوامل، وخدمات صحية شاملة للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وخدمات الشباب والمراهقين وتقديم التطعيمات الروتينية والمعم، وندوات توعوية للأطفال حول التغذية السليمة وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، على أن يتخلل الجلسات أنشطة ترفيهية تهدف للتوعية للحد من الممارسات الضارة.