تنظيم قافلة طبية للكشف عن صحة المرأة في دور المسنين

نظمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أولى القوافل الطبية في دور المسنين، للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بمبادرة 100 مليون صحة.

قوافل للكشف عن صحة المرأة في دور المسنين

وجاءت مشاركة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، بالتعاون مع السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، وذلك في دار محمد رجب للمسنين بالإسكندرية، حيث جرى الكشف على 50 سيدة، موجّهة الشكر لمديرة الدار والقائمين عليها.

وأكدت هلالي، أهمية المبادرات للارتقاء بمعيشة كبار السن ورعايتهم صحيا، في إطار إيمان الدولة برد الجميل لكبار السن بعد رحلة ومشوار طويل لصناعة جيل يستكمل مسيرتهم ويقود الوطن إلى بر الأمان، والحرص على تحسين رعايتهم بما يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.