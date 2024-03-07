الكشف على 1588 مريضا في قافلة طبية مجانية بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1588 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، على مدار يومي 4 و5 مارس الجاريين، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 1588 حالة

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، إذ جرى توقيع الكشف الطبي على 305 حالات جراحة، 352 حالة باطنة، 396 حالة أطفال، 68 حالة أسنان، 108 حالات نساء، 65 حالة تنظيم الأسرة، 172 حالة جلدية، 122 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

و أشار إلى إجراء 205 تحاليل متنوعة و9 حالات موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية و125 كشف مبكر للضغط والسكر و17 حالة خلع أسنان وتحويل 9 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ117 مترددا.