وفد وزاري يفتتح مسجد الوسيم بالشيخ زويد.. ويوزع المساعدات على الأهالي 

زار وفد وزاري وعدد من الشخصيات العامة، مسجد الوسيم، بالشيخ زويد، لمتابعة عملية تطويره وافتتاحه، فضلا عن زيارة جمعية الوسيم وملحاقتها، لمتابعة المساعدات المقدمة للأهالي، وتدشين عملية التوزيع، فضلا عن الإعلان عن مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن وجوائزها وآلية التقديم فيها.

كما تفقد الوفد، مجموعة، من القرى بالعريش، من بينها قرى الحسينات والوفاق وأبو طويلة في شمال سيناء، استعدادا لبدء تطويرها وتوزيع المساعدات على الأهالي.

وتابع الوفد، عملية توزيع المساعدات الإنسانية، على أهالي المنطقة، فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية، لتطوير أماكن الزيارة.