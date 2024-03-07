رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وفد وزاري يفتتح مسجد الوسيم بالشيخ زويد.. ويوزع المساعدات على الأهالي 

كتب:

منة شبانة
07:20 م | الخميس 07 مارس 2024
وفد وزاري

وفد وزاري

زار وفد وزاري وعدد من الشخصيات العامة، مسجد الوسيم، بالشيخ زويد، لمتابعة عملية تطويره وافتتاحه، فضلا عن زيارة جمعية الوسيم وملحاقتها، لمتابعة المساعدات المقدمة للأهالي، وتدشين عملية التوزيع، فضلا عن الإعلان عن مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن وجوائزها وآلية التقديم فيها. 

كما تفقد الوفد، مجموعة، من القرى بالعريش، من بينها قرى الحسينات والوفاق وأبو طويلة في شمال سيناء، استعدادا لبدء تطويرها وتوزيع المساعدات على الأهالي. 

وتابع الوفد، عملية توزيع المساعدات الإنسانية، على أهالي المنطقة، فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية، لتطوير أماكن الزيارة.

اقرأ المزيد:

وفد وزاري يزور عددا من قرى العريش ورفح لتقديم المساعدات (صور)

«اقتصادية قناة السويس» تبحث سبل التعاون مع وفد وزاري بحريني رفيع المستوى

مدبولي يغادر إلى الأردن على رأس وفد وزاري لتوقيع مذكرات تفاهم

رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة غدا على رأس وفد وزاري
بقلم منة شبانة