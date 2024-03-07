مسؤولون أمريكيون: بايدن سيعلن في خطاب الاتحاد إنشاء ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات

أعلن مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن إنشاء الميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات سيستغرق عدة أسابيع، ووقف مؤقت لإطلاق النار في غزة أمر ضروري للإسراع بدخول شاحنات المساعدات، وإنشاء ميناء على ساحل غزة لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل.