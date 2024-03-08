«هبة وإيمان» تركتا الوظيفة من أجل الشغف: مشروعهم هتاكل صوابعك وراه

لم تتمسك هبة حمدي الحاصلة على ليسانس الحقوق وشقيقتها إيمان حمدي خريجة الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية بعادات الوظيفة الحكومية، وقررتا التوجه نحو العمل الخاص وافتتاح مشروعهما وإثبات النجاح في سوق العمل واقتحامه بشكل قوى، وهداهم تفكيرهما إلى إنشاء مشروع لتجهيز الطعام والوجبات الجاهزة ومنافسة أكبر مطاعم الإسكندرية، في الجودة والأسعار، ليشهد لهما الجميع بالطعام الجيد والنظافة والذوق في التعامل.

تجهيز الوجبات

تقول هبة حمدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تخرجت من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتحقت بالعمل بهيئة تحكيم القطن، وحصلت شقيقتي إيمان على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية والتحقت أيضا بالعمل معى في هيئة تحكيم القطن بالإسكندرية، لكن الوظيفة لم تكن هدفنا، وتحقيق طموحنا، فقررنا الحصول على إجازة من العمل وإنشاء مشروع خاص، وهو مطعم بيتي لتجهيز وتوصيل كل أنواع المأكولات التي يُحبها أهل الإسكندرية، ونسير بشكل جيد ونحقق نجاحات مٌستمرة ونحلم سويا بإنشاء أكبر مطعم بالإسكندرية وفي مصر».

نموذج ناجح

وتضيف أمل النجار، المدير المالي لحديقة الحيوان بالإسكندرية، أنها تعاملت مع هبة وإيمان كثيرا، وإن مشروعهما الصغير سيكبر نظرا لشغفهما على النجاح والتميز فيما يقدمونه من أنواع طعام جيدة ذات مذاق خاص، وانتشرت شهرتهما في الإسكندرية، مما يؤكد أنهما يسيران في طريق تحقيق طموحهما في افتتاح مطعم كبير في الإسكندرية، وهما نموذج للمرأة المصرية التي تثبت يوما بعد يوم قدرتها على النجاح في كل المجالات.