مطبخ الخير في كفور بلشاي بالغربية يوزع 2000 وجبة إفطار يوميا.. «حلم من 15 سنة»

نظم مجموعة من الشباب القائمين على العمل الخيري بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مطبخ الخير لتوزيع الوجبات الساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية داخل القرية، خلال شهر رمضان المبارك، وبلغ عدد الوجبات 25 ألف وجبة متنوعة، بحسب ما قاله الشيخ محمد عموش، أحد القائمين على المطبخ، لـ«الوطن».

وقال «عموش» إن بداية المطبخ كانت بـ7 وجبات في اليوم، والمطبخ الخيري في قرية كفور بلشاي يعمل منذ 15 عاما، وفي رمضان هذا العام ارتفعت أعداد الوجبات بمتوسط 1500 يوميا، وأحيانا 2000 وجبة إفطار، وتم ذبح 5 رؤوس ماشية حتى الآن، جميعها من تبرعات أهل الخير بالقرية.

وجبات غذائية متنوعة

وأضاف إبراهيم سمك، أحد أهالي القرية ومن القائمين على المطبخ الخيري، لـ«الوطن»، أنه بعد مرور ثلثي شهر رمضان المبارك، قمنا بتجهيز وجبات غذائية متنوعة، مثل «عيش بلحمة - حواوشي» وكفتة فرنساوي وكفتة مشوية وفراخ وبط، ومكرونة باللحمة المفرومة ومكرونة بالكبدة ومكرونة وبيض وأرز خلطة وكبدة وفراخ بانيه وأرز ولحمة جزاري قطع وكفتة داود باشا.

وأشار المحاسب حسام عموش، أحد القائمين على المطبخ الخيري بكفور بلشاي، أنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك من كل عام يتم تجهيز المطبخ وإحضار الأطباق والمواد الغذائية اللازمة، ويحرص الطباخون في القرية على إعداد جدول بينهم، دون تقاضي أي أموال، كما يشارك أيضا العديد من الشباب في التجهيز، موضحا أن هذا العام تطوع عدد من أصحاب «التكاتك» لتوصيل الوجبات لمنازل المستحقين.

تبرعات عينية ومادية

واستكمل أحمد السويسي، أحد الشباب المشاركين في المطبخ، موضحا أنهم تلقوا تبرعات عينية من أهالي القرية، عبارة عن 5 أطنان بصل ونصف طن مكرونة و5 أطنان أرز و2 طن دقيق ونصف طن زيت طعام، وأطنان من الخضراوات، وما زالت التبرعات العينية مستمرة، كما تلقوا تبرعا بخاتمين ذهب بينهما خاتم لطفلة، وفضل أصحاب التبرع عدم ذكر أسمائهم وتم عمل مزاد علني لبيع الخاتمين وإدخال ثمنهما في مطبخ الخير.

مطبخ الخير حلم من 15 عاما

فيما أوضح الدكتور سلامة راضي، أحد الأهالي، أن المطبخ الخيري بكفور بلشاي كان حلما منذ 15 عاما، ولم نكن نتخيل أن نحقق ذلك الرقم في توزيع الوجبات، موجهاً الشكر والتقدير للطباخين المشاركين وسائقي التكاتك وجميع المشاركين في هذا العمل ليخرج بصورة مشرفة، مؤكدا أن الجميع لم يتقاضوا أجرا ما ساهم في التوسع في أعداد الوجبات بفضل تعاون أهل الخير، موضحا «نعتبر المطبخ نموذجا مصغرا من مبادرة كتف في كتف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ما يحدث هو ثمرة من اتحاد الجميع من أهالي وفاعلي الخير بالقرية».