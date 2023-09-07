«مطبخ الخير» بالسويس يوزع 10 آلاف قطعة ملابس و5 آلاف كتاب مدرسي

نظم مطبخ الخير بحي فيصل بمحافظة السويس، معرضا للملابس المستعملة، بمركز شباب فيصل، ووزّع 10 آلاف قطعة ملابس مستعملة، و5 آلاف كتاب مدرسي، تحت إشراف المستشار أحمد فضل، رئيس مجلس إدارة المركز، والشيخ أحمد الحريري، مدير مطبخ الخير.

توزيع 10 آلاف قطعة ملابس مستعملة بالسويس

وفي ذلك الصدد، قال الشيخ أحمد الحريري، مدير مطبخ الخير في تصريحات خاصة لـ «لوطن»، إنه يجرى تنظيم معارض الملابس بصفة مستمرة، خاصة في المناسبات كالأعياد ودخول فصل الصيف وفي بدابة فصل الشتاء.

وأشار إلى تجميع الملابس وغسلها وكيها، وتجهيزها للاستعمال مرة أخرى، منوها بأن المعرض لا يضع حدا أقصى لعدد القطع المتاحة للمحتاجين، فكل ما يحتاجه مرتادو المعرض يحصلون عليه.

مطبخ الخير يوزع الكتب الدراسية على المحتاجين

وأوضح الشيخ أحمد الحريري، مدير مطبخ الخير، أنه خلال المعرض المقام حاليا، بمركز شباب فيصل، يجرى توزيع نحو 5 آلاف كتاب مدرسي، لمختلف الفصول، منها كتب غير مستعملة وأخرى مستعملة.

ولفت إلى أن نشاط معرض مطبخ الخير لا يقتصر على الملابس المستعملة فقط، وإنما يمتد ليشمل توزيع الملابس الجديدة والأحذية في الأعياد، بالإضافة إلى ملابس المناسبات كالبدل وفساتين الزفاف.

«مطبخ الخير»: نقدم وجبات ومواد غذائية على مدار العام

من جانبه، قال محمود سمير، أحد مسئولي التنظيم في مطبخ الخير، إن المطبخ يوزع وجبات ومواد غذائية على مدار العام، حيث يجرى التوزيع بمختلف أحياء السويس، عن طريق أفرد التوزيع ووسائل النقل الخاصة بالمطبخ.