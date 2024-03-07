«بلومبرج»: القرارات الاقتصادية المصرية تحقق الاستقرار

صدر اليوم 7 مارس، تقرير وكالة «بلومبرج»، بعنوان «مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام حرب الشرق الأوسط».

ويشير التقرير إلى حصول مصر على أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، خلال 10 أيام فقط، مع احتمال وصول المزيد من التمويل.

وأضافت: «جاءت القرارات المصرية لتحقيق الاستقرار في مصر، وهي دولة شديدة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضررت من ارتفاع التضخم والحرب في غزة».

وتابع التقرير أن المستثمرين الأجانب يشيدون بالفعل بهذه الخطوات، ويتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات عن طريق السندات في الأشهر المقبلة.

واستطرد التقرير: «بدأت أحدث موجة من الاضطراب الاقتصادي في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الواردات من القمح والوقود».

وأدت حرب إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية في غزة إلى تفاقم الضغوط، حيث تراجعت السياحة، وكذلك انخفضت إيرادات قناة السويس وهي مصدر دخل مهم لمصر.

وتعتبر مصر وسيطًا رئيسيًا في محادثات وقف إطلاق النار، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، وتحاول إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، على الرغم من مقاومة القاهرة لدعوات استقبال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من غزة، وترى مصر أن ذلك يقوض قضيتهم، من أجل إقامة دولة مستقلة ويشكل تهديدا أمنيا.

وأفاد عمر منيب، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Eurasia Group، بأنه من المرجح أن يتبع مشروع رأس الحكمة صفقات أخرى مع شركاء خليجيين، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية، وتلبية التزامات أقساط الديون، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي تخفيض تكاليف الاقتراض الخاصة بها.