«الاستثمار الخاص» بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة تعمل على زيادة العملة الصعبة

ثمن باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أنّها جاءت في التوقيت المناسب، مؤكدًا أنّها ستعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

صفقة رأس الحكمة

وأضاف المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أنّ المشروعات التي تنتج عن صفقة رأس الحكمة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

استقرار سوق النقد الأجنبي

وأشار «لطفي» إلى أنّ هذه الصفقة الاستثمارية ستساهم في توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، للمساهمة في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع قرب مصر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التي تُمكنها من تصدر قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية، في الشرق الأوسط وإفريقيا.