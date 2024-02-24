محمود مسلم: المواطن أصبح لديه وعي بأهمية قيمة العملة الصعبة وسوق الصرف

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه من الفوائد القليلة للأزمة الاقتصادية، الفترة الماضية، أن المواطن بدأ يعي فكرة قيمة العملة الصعبة، وسوق الصرف، وضرورة انخفاض الاستيراد وزيادة الصادرات.

مشروع «تطوير رأس الحكمة»

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه مطلوب من الحكومة بعد مشروع «تطوير رأس الحكمة» انخفاض الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، ولا بد من أن ينعكس ذلك على الأسعار، فالتجار الجشعين دائما ما يزيدون في الأسعار بمجرد وجود أي زيادة في الأسواق لم تطبق بعد السلع.

آليات واضحة لمراجعة الأسواق

وتابع: «على الحكومة ضبط هذا الأداء، ومن كرم ربنا أن المشروع جاء قبل شهر رمضان لغلق الأحاديث بشأن الذهب والسوق الموازية، والبدء في آليات واضحة لمراجعة الأسواق».

وعن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، أشار إلى أنه كان ضمن وفد في بروكسل منذ أسابيع، وقابل معظم قيادات الاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعي أزمة مصر.