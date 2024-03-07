وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمخزن الإمداد الدوائي في الصيادين بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مخزن الإمداد الدوائي والتموين الطبي بالصيادين بمدينة الزقازيق، لمتابعة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والإدارات الصحية بالمحافظة، وتوزيع المخزون الاستراتيجي منها على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، بعد المرور على مستشفى بلبيس المركزي.

إرسال لجنة فحص المستلزمات بعد غداً السبت

تفقد وكيل وزارة الصحة مخازن الكلى، والمستلزمات الطبية، والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والاستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، وتلاحظ توريد بعض الشركات كميات من المستلزمات الطبية اليوم الخميس.

وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بإرسال لجنة فحص المستلزمات بعد غداً السبت، لسرعة توزيعها على المستشفيات، وفقاً للخطة الموضوعة، ومؤشرات أداء العمل.

رصيد أدوية ووسائل تنظيم الأسرة

كما تابع الدكتور هشام مسعود رصيد أدوية ووسائل تنظيم الأسرة، ومتوسط الاستهلاك الخاص بها، مٌوجهاً بتوزيع المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وسرعة استكمال ميكنة مخزن مستلزمات الكلى، ومختلف مخازن المستلزمات، تزامناً مع ميكنة مخازن الأدوية.