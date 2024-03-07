وزارة الصحة تبحث مع شيوخ واحة سيوة «الأنيميا المنجلية» وزواج الأقارب

بحثت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، يرافقها الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال جلسة مكبرة مع شيوخ وعواقل واحة سيوة، احتياجات الأهالي من الخدمات الطبية، وذلك بحضور وفد طبي من وزارة الصحة ومديري الإدارات بالمديرية.

رفع مستوى الخدمات الطبية بالمناطق الحدودية

وأكدت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، على اهتمام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المناطق الحدودية، وتسهيل الوصول إليها وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

الأنيميا المنجلية

وجرى مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص صحة أهالي سيوة، وعلى رأسها الأنيميا المنجلية وزواج الأقارب، وبحث سبل تقديم الخدمات العلاجية وأسباب انتشار المرض وطرق الحد من انتشاره، كما جرى مناقشة موقف الكوادر البشرية من الأطقم الطبية وخاصة أعضاء هيئة التمريض ومدرسة التمريض بسيوة.

الخدمات الصحية لأهالي سيوة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، على التواصل المستمر وتلبية احتياجات أهالي واحة سيوة، من خلال إدارة سيوة الصحية، ومستشفى سيوة المركزي، والقوافل الطبية التي يجري تنظيمها لخدمة القرى والمناطق السكنية المختلفة في ربوع سيوة، والحرص على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي الواحة.