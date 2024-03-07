مدبولي: الخطة الاستثماري لعام «2024-2025» ستركز على الصحة والتعليم وحياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنَّ الخطة الاستثمارية للعام المالي «2024-2025» ستكون معنية بالصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة وهو المشروع الأهم للمواطن المصري، أما الأمر الرابع والأساسي فهو التركيز على إنهاء المشروعات التي وصلت بها نسبة الإنجاز إلى 70% وأكثر كي تدخل الخدمة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الدولة وإتاحة المساحة الأكبر له بأن تكون مساهمته في نمو الاقتصاد المصري تكون الأكبر من خلال إجراءات كثيرة أعلنا عنها ونعلن عنها وسنستمر في الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وأؤكد أن الإفراجات في المواني ستستمر خلال الفترة المقبلة، ويهمنا أن تعود الصناعة إلى ما كانت عليه وأن تعود خطوط التشغيل في المصانع لتعمل بكامل طاقتها».