متحدث الوزراء: الدولة تضرب بيد من حديد على ممارسات السوق الموازية للدولار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خطوات مواجهة سعرين للصرف في السوق الموازية التي أقرها دولة رئيس الوزراء بدأت فعليًا، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية بدأت في ضبط المتاجرين في العملة الأجنبية في السوق الموازية.

استقرار الأسواق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن ارتفاع الدولار في السوق الموازية أدت إلى زيادة أسعار السلع ومدخلات الإنتاج والذي أثر على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت من هذا المنطلق على تشديد الرقابة على الأسواق ووقف الممارسات بجانب الجهود التي تؤديها لتوفير السيولة الدولارية.

قيام الدولة بضبط شبكات السوق الموازية

وأكمل: «قامت وزارة الداخلية بجهود لضبط الشبكات التي تتلاعب في العملة، وأشار رئيس الوزراء إلى الشبكات التي تعمل على تحويل أموال المواطنين المصريين في الخارج عن طريق آخر خارج البنك المركزي، لأن كافة هذه الممارسات أدت إلى الوضع الذي وصل إليه السعر المصرفي للدولار، ولذلك حرصت الدولة على الضرب بيد من حديد على كل الممارسات».