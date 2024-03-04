تراجع أسعار العملات في السوق الموازية اليوم الاثنين.. «اعرف الريال بكام»

شهدت السوق الموازية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، تراجعا كبيرا اليوم الاثنين 4-3-2024، لنخفض الريال السعودي إلى مستويات 11.77 جنيه، مقارنة مع 12.9 جنيه يوم الخميس الماضي، وذلك بعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، واستلام الدفعة الأولى من الصفقة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار العملات العربية في السوق الموازية اليوم الإثنين 4-3-2024.

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024، في السوق الموازية إلى مستوى 11.77 جنيه، بعد أن كان عند مستوى 19 جنيها.

سعر الدينار الكويتي

وشهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم، في السوق الموازية، تراجعا كبيرا ليسجل 140.93 جنيه، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 200 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

وشهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم، في السوق الموازية، تراجعا كبيرا ليسجل 12 جنيها، بعد أن كان يتداول عند مستوى 20 جنيها.

سعر الريال القطري

وشهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري، اليوم، في السوق الموازية، تراجعًا إلى 11.92 جنيه.

الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسلمت الخميس الماضي 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.