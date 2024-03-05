تراجع أسعار العملات العربية في السوق الموازية اليوم الثلاثاء

شهدت السوق الموازية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، تراجعا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-3-2024، ليسجل الريال السعودي 11.77 جنيه للشراء و11.57 للبيع.

تراجع العملات العربية

وكانت العملات العربية، قد تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، واستلام الدفعة الأولى من الصفقة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار العملات العربية في السوق الموازية اليوم الثلاثاء 5-3-2024.

سعر الريال السعود

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024، في السوق الموازية 11.77 جنيه للشراء و11.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

فيما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية، 140.93 جنيه للبيع و145.93 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم، في السوق الموازية، 12 جنيها للشراء، 11.81 للبيع.

سعر الريال القطري

فيما سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري، اليوم، في السوق الموازية، 12.12 جنيه للشراء، و11.92 جنيه للبيع.

الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة

كان الحكومة المصرية، قد تسلمت الخميس الماضي 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.