خبيرة مصرفية: قرارات «المركزي» هدفها كبح التضخم

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنّ قرارات البنك المركزي الغرض منها كبح التضخم، الذي يعد من المشكلات الكبيرة، التي يظهر تأثيرها السيئ على الدولة والمواطن على وجه الخصوص.

قرارات البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 6%

وأضافت «الدماطي» خلال مداخلة على شاشة إكسترا نيوز، أنّ قرارات البنك المركزي من خلال زيادة سعر الفائدة 6% ثم فتح شهادة بفوائد متناقصة 30%، الغرض منه توجيه المواطنين لوضع الأموال أو الدولارت كمدخرات، ما سيؤدي إلى التقليل من الاستهلاك.

توحيد سعر الصرف لكبح التضخم

وتابعت الخبيرة المصرفية: «من ضمن الوسائل الهامة لكبح التضخم، هو توحيد سعر الصرف والعمل على استمرار السوق النقدي، وهذا هام للاستثمار، فقد شهدت الفترة السابقة زيادة في الأسعار ومبالغة غير مفهومة، بمعنى أنه كان هناك مضاربات جعلت الأسعار غير حقيقية، لذلك كان مهم تثبيت سعر الصرف على أساس اقتصادي سليم، وهو السعر المرن».