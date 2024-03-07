«مورجان ستانلي»: قرارات «البنك المركزي» تمهد لزيادة تدفقات العملات الأجنبية

وصف بنك «مورجان ستانلي»، قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، بأنها تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.

وذكر البنك في تقرير اليوم، أن معظم التحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعديل في سعر صرف العملات، قاد إلى الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولي للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس.

الإفراج عن المزيد من الأموال

وتابع: «من المفترض أن تفرج الموافقة، عن قروض تبلغ قيمتها نحو 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، لكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد».

أشار التقرير إلى أن المفتاح الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان سيكون هناك تحرك مستدام لمزيد من مرونة العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ويعزز تراكم احتياطي العملات الأجنبية ويسهل استقرار الاقتصاد الكلي.

أسعار الفائدة والعملات الأجنبية

أكد أن التحركات الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، والالتزام بالإصلاحات، المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ولكن الحفاظ على مستوى معين من مرونة صرف العملات الأجنبية سيكون أمرًا أساسيًا.