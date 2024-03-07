خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تسهم في تخفيض الأسعار والتضخم

قال يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إنّ قرارات البنك المركزي التي أعلنها أمس، تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أنّ شهادات الـ30% ستكون لفترة مؤقتة وقصيرة، وتستهدف السيطرة على السيولة بالسوق من أجل إحداث تغير في معدلات التضخم وخفضها.

وكان البنك المركزي، أعلن السماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وتبعه بنكا الأهلي المصري ومصر، بطرح شهادات ادخار بعائد 30%.

أضاف «الشرقاوي»، في حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في مرحلة ما بعد التحريك تحدث عمليات اهتزازية من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتوقعي الشخصي أن الدولار سيستقر بين 37 إلى 40 جنيها بحد أقصى، وخلال 4 أسابيع سيكون الاستقرار أكبر».

وتابع: «هناك صفقات أخرى سيعقدها مطورون عقاريون دوليون في مصر، وتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى تسريع وتيرة تأسيس وتوسيع التعامل في تطبيق سياسة ملكية الدولة والتوسع في الأطروحات الحكومية».