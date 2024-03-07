سهر الدماطي: وضع سعر مرن للدولار له تأثير مباشر في القضاء على التضخم

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، إن التضخم من أصعب المشكلات التي تواجه الدولة، وقد شهدت الفترة السابقة تأثر مصر بالتضخم المستورد، الذي يأتي نتيجة اندلاع الأزمات التي أثرت بالتبعية على زيادة الأسعار.

جهود الدولة في توفير احتياجات الشعب

أضافت خلال لقائها ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON»، أن توجيه الدولة أولوياتها في الفترة الماضية لتوفير احتياجات الشعب المصري، تسبب في قلة المواد المالية لتوفير مطالب الإنتاج والمواد الخام وغيرها، لذلك ظهرت السوق السوداء أو الموازية التي لا تُحكم بنظام، إنما تعتمد على الأموال فقط، بالتالي بدأ الناس في السعي وراء تخزين الدولار ما جعله يزيد بشكل كبير عن السعر الرسمي في البنوك.

تأثر تحديد سعر الصرف على السوق الموازية

وتابعت: «سعر الصرف الموجود حاليًا وصل إلى 45 جنيهًا، بالتالي علينا أن ننتظر لنرى مدى تأثير ذلك في الفترة المقبلة، والقضاء على السوق الموازية من خلال تحرير سعر العملة أمر جيد، لتخفيض الأسعار في الفترة المقبلة».

وأشارت إلى أن وضع سعر مرن يتحكم في العرض والطلب على العملة يجعل هناك سعر توازني صحيح، وهذا سيكون له تأثير مباشر على التضخم، في ضوء اتجاه الدولة للقضاء على التضخم الذي يؤذي المواطن والدولة في عدم تحقيق نمو في الناتج القومي.