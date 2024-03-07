شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: تحرير سعر الصرف يدعم صناعة الدواء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية لها بعد اجتماعي هام وتوافرها من ضمن دائرة اهتمام مؤسسة الرياسة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل دائمًا على توافر الأدوية، وفي الفترة السابقة كان هناك تدبير واهتمام بها بعد الاهتمام بالطعام.

توفير الدولار أمر في صناعة الأدوية

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية على «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن ماحدث من تحرير لسعر الصرف بالأمس للجنيه المصري وحدوث مرونة في سعره، سيؤدي إلى وفرة الدولار، لافتًا إلى أن ما يهم شعبة الأدوية هو توافر الدولار، وذلك لأن 90% من مدخلات صناعة الأدوية مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أنه عام 2016 كان تحرير سعر الصرف الأول للجنيه المصري، بمثابة لإنقاذ لصناعة الأدوية بمصر.

تحرير سعر الصرف إصلاح اقتصادي

وتابع: «كان من الصعب جدًا توفير الدولار، وكان السوق الموازي يسبب الكثير من الخسائر، وذلك لأن التسعيرة كانت جبرية ولا يحق الشراء من السوق الموازية، وبالتالي فإن تحرير سعر الصرف شيء هام وإصلاح اقتصادي».