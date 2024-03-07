وكالات دولية تشيد بقرارات سعر الصرف المرن.. «يوفر سيولة كافية»

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي.

وأعلنت إس إف جي – هيرمس العالمية، أنه من شأن تحرير سعر صرف الجنيه أن يسد فجوة بين السوق الرسمية والموازية.

وأضاف بنك جولدن مان ساكس، أنه في حال قامت مصر بتخفيض سعر الجنيه، سيحفز ذلك حركة الإيداعات وبيع الدولار في البنوك، والبرنامج الموسع لصندوق النقد الدولي، من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت وكالة رويترز، إنّ مشروع رأس الحكمة ستوفر لمصر الكثير من النقد الأجنبي الكافي من أجل اتباع سياسات إصلاحية مُحكمة تستطيع تحرير سعر الصرف من أجل توقف وجود سعرين، والذي يعد عائقا أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.

وذكرت وكالة بلومبيرج، أنّ تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري قد لا يكون كبيرًا، ولكن قد يكون كافيًا لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.