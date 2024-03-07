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دراما المتحدة

«الصحة الفلسطينية»: النساء يتعرضن لأسوأ كارثة إنسانية

كتب:

أحمد العانوسي
11:37 م | الخميس 07 مارس 2024
السيدات والأطفال بغزة

السيدات والأطفال بغزة

أكدت الصحة الفلسطينية، أن المرأة الفلسطينية تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية، من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا، نتيجة العدوان الإسرائيلي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية.

ونوهت إلى أن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية، ونحو 5000 أخرى يلدن شهريا في ظروف قاسية.

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