«الصحة الفلسطينية»: النساء يتعرضن لأسوأ كارثة إنسانية

أكدت الصحة الفلسطينية، أن المرأة الفلسطينية تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية، من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا، نتيجة العدوان الإسرائيلي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية.

ونوهت إلى أن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية، ونحو 5000 أخرى يلدن شهريا في ظروف قاسية.