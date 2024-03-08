إعلام فلسطيني: الاحتلال يقصف منطقة تلة قليبو في قطاع غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يقصف منطقة تلة قليبو بشمال قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن الاحتلال يقتحم مدينة يطا بجنوب الخليل، وبلدة عوريف بجنوب نابلس، وبلدة عزون بشرق قلقيلية في الضفة الغربية، وبلدة خضر بجنوب بيت لحم.

وأكدت أن الاحتلال يشن غارات عنيفة على عدة مناطق شمالي غزة، مشيرة إلى وجود قصف مدفعي للاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة.