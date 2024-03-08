الأونروا لـ«الوطن»: ربع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، في تصريحات للوطن، إن 90% من السكان في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه حوالي ربع السكان خطر المجاعة، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

«الأونروا»: لم نتمكن من إدخال أي مساعدات إلى شمال غزة منذ 5 أسابيع

وأوضحت القائم بأعمال مدير الإعلام بالوكالة، أن «الأونروا» لم تتمكن من إدخال أي مساعدات أو قوافل تحمل مواد إغاثية إلى مناطق قطاع غزة والشمال منذ أكثر من 5 أسابيع، وآخر مرة كانت في نهاية شهر يناير الماضي، مضيفة أن هناك نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية.

«الأونروا»: يجب تسهيل مرور قوافل المساعدات الغذائية

وشددت «إيناس» مجددًا على أنه لا بد من تسهيل مرور قوافل المساعدات الغذائية، كما تطالب «الأونروا» بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية حتى نتمكن في الوكالة وكافة العاملين في المجال الإنساني من إدخال المساعدات بشكل كاف ومنتظم، في محاولة لإنهاء شبح المجاعة الذي يعاني منه القطاع المحاصر.